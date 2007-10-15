Тимошенко: на очереди перевыборы Киевсовета

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что новосозданная коалиция первоочередно будет рассматривать вопрос о досрочных выборах мэра Киева и Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в Секретариате Президента Украины после подписания соглашения с Блоком «Наша Украина – Народная Самооборона» о создании демократической коалиции.

Она поддержала лидера НУ-НС Юрия ЛУЦЕНКО, заявив, что коалиция планирует сразу начать выполнять обязательства, которые политические силы – участники коалиции, брали на себя в ходе избирательной кампании.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в пакет будет входить законопроект об отмене льгот народным депутатам. «Там не останется ничего», - подчеркнула она.

Также коалиция планирует принять закон об императивном мандате, изменить законодательство относительно местных государственных администраций.

Среди важных документов, которые коалицией будут рассматриваться первоочередно, также вопрос о досрочных выборах мэра Киева и Киевсовета, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.