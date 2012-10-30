Власенко говорит, что немецкие врачи для выписки Тимошенко не нужны

Для выписки экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко из стационара Центральной клинической больницы «Укрзализныци» в Харькове присутствие немецких лечащих врачей не обязательно.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, отвечая на вопрос о том, нужен приезд ли немецких специалистов для оформления выписки экс-премьера.

«Кто вам сказал? Покажите мне норму украинского законодательства. Профессор Афанасьев (главный врач ЦКБ «Укрзализныци» – УНИАН), при всем моем уважении к этому человеку как специалисту, он выходит и начинает нести юридическую архинею. Например, юридической ахинеей является его заявление о том, что нужно три образца крови для проведения анализа крови. Покажите мне норму закона или даже инструкции, где это написано. Покажите мне норму закона или инструкции, где написано, что должны быть немецкие врачи для выписки Тимошенко. Нет, конечно!», - отметил С.Власенко.

Он подчеркнул, что немецкие лечащие врачи Ю.Тимошенко из берлинской клиники «Шарите» уже дважды официально в письменном виде выражали свою позицию относительно возможности продолжения лечения экс-премьера в харьковской больнице. По словам С.Власенко, немецкие специалисты считают, что Ю.Тимошенко нуждается в лечении, однако продолжение терапии в тех условиях, которые сейчас созданы в ЦКБ «Укрзализныци», невозможно.

«Немецкие врачи должны были выразить свою позицию. Они ее выразили в письменном виде. Я не говорю, что можно без позиции немецких врачей принимать какое-то решение по Тимошенко. Я говорю о том, что немецкие врачи дважды в письменном виде выразили свою официальную позицию, что Тимошенко нуждается в лечении, но лечить ее в железнодорожной больнице в тех условиях, которые сейчас есть, невозможно. Что еще нужно? Они свою позицию выразили. Это письменная позиция немецких врачей, переданная в соответствующие инстанции», - отметил защитник.

По словам С.Власенко, письмо врачей клиники «Шарите» передано в Государственную пенитенциарную службу и Министерство здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Ю.Тимошенко обратилась к начальнику Качановской исправительной колонии и главному врачу ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове с заявлениями, в которых потребовала прекратить ее лечение и перевезти в камере Качановской исправительной колонии.

«Несмотря на незаконченное лечение, прошу выписать меня из Центральной клинической больницы «Укрзализныци», - написала Ю.Тимошенко в своем заявлении.

Экс-премьер считает невозможным продолжать лечение под постоянным надзором скрытых видеокамер, записи с которых обнародовались в интернете.

23 октября Ю.Тимошенко повторно написала аналогичное заявление.

В свою очередь, Государственная пенитенциарная служба Украины обратилась в Министерство здравоохранения Украины с просьбой созвать Международную медицинскую комиссию при участии украинских медиков и врачей немецкой клиники «Шарите», которые непосредственно руководят реабилитационным процессом осужденной Ю.Тимошенко, с дальнейшим проведением консилиума для принятия решения по заявлению осужденной о переводе в колонию.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением состояния здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове.