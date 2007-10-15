Переговоры с Блоком Литвина будут продолжены

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что демократическая коалиция подпишет соглашение о сотрудничестве с Блоком Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала в интервью журналистам после подписания соглашения о создании демократической коалиции.

Она выразила убеждение, что процесс переговоров с Блоком Литвина будет продолжен и «все взаимопонимания мы сможем найти». “Я считаю, что чем крепче будет коалиция, чем больше депутатов в ней будут принимать участие, тем будет лучше», - подчеркнула она, отметив, что между ними будет подписано соглашение о сотрудничестве.

В свою очередь лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО подчеркнул, что сегодня мяч находится на поле команды Литвина и в случае их доброй воли демократическая коалиция готова в официальном порядке сесть за стол переговоров. «Мы готовы удовлетворить их интересы по совместной работе на страну», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что речь идет не о должностях, а об общем плане действий по развитию Украинского государства.