Тимошенко и Кириленко подписали соглашение о создании коалиции

Лидеры Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина – Народная Самооборона” в присутствии прессы подписали соглашение о создании демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали Юлия ТИМОШЕНКО и Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что соглашение полностью подготовлено, не осталось ни одного несогласованного пункта, и потому было принято решение в присутствии прессы подписать данный документ.

«Мы сделали выводы из многих процессов, которые были в предыдущие годы. Мы твердо знаем, что делать, мы твердо знаем как делать и с какой командой», - отметила Ю.Тимошенко.

В свою очередь лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО заверил, что именно это соглашение без каких-либо изменений будет подписано в качестве конституционного соглашения о создании коалиции демократических сил как это предусмотрено Конституцией Украины и регламентом в первый же день заседания парламента VI созыва. «Я рад, что блок НУ-НС, как и обещал избирателям, жестко придерживается курса на создание только коалиции демократических сил», - сказал В.Кириленко.

Он подчеркнул, что подписанное сегодня соглашение - это новый курс страны, поскольку программная часть соглашения – это главной и то, что объединяет обе политических силы.

Он подчеркнул, что отдельным пунктом соглашения зафиксирована невозможность создания коалиции с Партией регионов и КПУ.