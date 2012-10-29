Конгресс украинцев призывает наблюдателей вернуться в комиссии

Об этом говорится в Открытом обращении ВКУ к официальных наблюдателям от иностранных государств и международных организаций, текст которого передан УНИАН.

«Мы призываем международных наблюдателей вернуться в окружные избирательные комиссии, где происходит подсчет голосов. Именно во время подсчета голосов на наших глазах происходят наиболее серьезные и критические нарушения избирательного процесса», - подчеркнули в ВКУ.

По убеждению авторов обращения, затягивание процесса обработки бюллетеней в отдельных избирательных округах свидетельствует о возможных фальсификациях и закономерно может привести к искажению волеизъявления украинских граждан.

ВКУ больше всего озабочен теми округами, где процент обработанных протоколов составляет менее 50. В Киеве и Киевской области Всемирный конгресс украинцев заметил следующие избирательные округа, в которых волеизъявление украинских граждан может оказаться под угрозой: в Киевской области ОИО № 91, 92, 94, 95, 97, 98, в Киеве - ОВО № 211, 214, 215, 216, 217, 223, говорится в обращении.