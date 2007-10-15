Конституционный Суд подложил Ющенко сразу несколько свиней

Конституционный Суд решил, что председатель Верховной Рады обязан обнародовать законы, принятые парламентом предыдущих созывов не менее чем двумя третями от его состава и не подписанные Президентом, на протяжении 10 дней.

Такое решение было обнародовано сегодня на заседании КС.

Суд решил, что положение ч. 4 ст. 94 Конституции относительно неотложности официального обнародования и опубликования председателем ВР закона, в случае, если Президент Украины не подписал и не обнародовал его на протяжении 10 дней, надо понимать так, что председатель ВР обязан официально обнародовать и опубликовать такой закон в приоритетном порядке, то есть ранее других актов.

Ранее 51 народный депутат обратился в КС с ходатайством дать официальное толкование положений данной статьи Конституции. Практическую необходимость в таком толковании авторы представления обосновывают неоднозначным их пониманием при подписании и официальном обнародовании законов, принятых Верховной Радой во время повторного рассмотрения. Поводом для такого представления стало повторное рассмотрение ВР 16 марта 2006 года Закона Украины о временных следственных комиссиях, который ранее был возвращен Президентом. Парламент принял его в целом в новой редакции, полностью учтя предложения Президента. Также 4 апреля 2006 года ВР повторно рассмотрела закон о внесении изменений в закон о статусе народного депутата, который был возвращен главой государства, и преодолела вето Президента. Председатель ВР четвертого созыва подписал данные законы и направил их Президенту Украины на подпись. Однако Президент в десятидневный срок законы не подписал, а направил письмо в ВР с обоснованием своей позиции относительно неконституционности их отдельных положений.

Однако после этих событий состоялись очередные парламентские выборы, в результате которых был избран новый председатель ВР.

В своем решении КС отмечает, что в контексте ч. 4 ст. 94 Конституции подписание предыдущим председателем ВР закона при его направлении Президенту являются юридическим фактом, обязательным для определенных законом дальнейших действий действующего председателя ВР. Поэтому КС считает, что новый председатель ВР обязан завершить законодательную процедуру в связи с неподписанием Президентом законодательного акта на протяжении 10 дней. При этом официальное обнародование и опубликование при таких обстоятельствах не может быть растянуто во времени, а должно осуществляться ранее других актов.