Свобода обогнала Партию регионов на заграничных участках

Как свидетельствуют данные, размещенные на официальном сайте ЦИК, больше всего украинцев за рубежом проголосовали за партию Всеукраинское объединение "Свобода" – 23,63% (4 тыс. 827 чел.).

На втором месте - Партия регионов с 23,27% (4 тыс. 753 чел.), на третьем - партия "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко" - 22.11% (4 тыс. 517 чел.), партия Всеукраинское объединение "Батькивщина" набрала 19,85% (4 тыс. 054 чел.).

Коммунистическая партия Украины за рубежом набрала лишь 3,46% (707 чел.).