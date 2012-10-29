В Полтавской области в 7 из 8 округов побеждает «Батькивщина»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, обнародованные электронной системой «Выборы-2012» Центральной избирательной комиссии.

В округах Полтавской области обработаны данные 50% протоколов.

В округах № 144 (Полтава), 145 (Полтава), 146 (Кременчуг), 147 (Миргород), 148 (Лубны), 149 (Карловка), 151 (Лохвица) лидирует политическая партия Всеукраинское объединение "Батьківщина".

В округе №150 (Комсомольск, Кременчуг (Молодежный) и Кременчугский и Глобинский районы) лидирует Партия регионов.

Наименьшая поддержка оппозиционеров - 27,19% в округе №145 (Полтава), а наибольшая - 31,68% в округе №148 (Лубны).

В округе №150 Партия регионов получила 29,53%.