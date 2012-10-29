Польский эксперт: ПР сможет сформировать большинство

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение в эфире TVN24 высказал директор польского Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Адам Эберхардт, комментируя предварительные результаты выборов народных депутатов Украины.

"Результат Партии регионов будет укреплен в одномандатных округах, где - как допускаю - кандидаты власти, которые декларировали себя независимыми, получат убедительную победу. Нет никакой угрозы потери парламентского большинства для властной команды", - сказал он.

Эксперт обратил внимание на слабый результат на выборах оппозиционных партий.

"Невзирая на разочарование Януковичем, оппозиция не смогла в полной мере привлечь избирателей, и оказывается, что Юлия Тимошенко в тюрьме как-то особенно не увеличила симпатии к украинской оппозиции", - отметил он.

А.Эберхардт объяснил достаточно высокие результаты ВО "Свобода", которая впервые проходит в парламент, и Коммунистической партии разочарованием украинцев как представителями действующей власти, так и классической оппозиции.

Он выразил мнение, что в самом парламенте представители оппозиционных сил, которые попадут в него, могут принять разные стратегии последующей деятельности, а часть оппозиционеров может перейти во власть.

Эксперт также допустил, что больше всего нарушений может быть зафиксировано во время подсчета голосов.

В то же время он напомнил, что в Украине действует президентско-парламентская форма правления.

"Главой государства остается Виктор Янукович. Если подтвердятся прогнозы, и Партия регионов укрепит свой результат в мажоритарных округах, то политически ничего не изменится", - сказал он.