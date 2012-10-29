Аваков: «Батьківщина» готова отстаивать результаты в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время скайп-конференции с харьковскими журналистами заявил председатель Харьковской областной организации ВО «Батьківщина», экс-председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен Аваков.

По его словам, на этих округах, по результатам exit-poll, который проводился по заказу партии Институтом региональной политики, победили кандидаты-мажоритарщики от ВО «Батьківщина» Игорь Балута и Александр Кирш.

По данным А.Авакова, на избирательном округе №168 оппозиционный кандидат И.Балута набрал 38,4% голосов, кандидат от Партии регионов Валерий Писаренко – 37,41%. По спискам Партия регионов набрала 31,6%, ВО «Батьківщина» - 23,55%, «УДАР» - 15,38%, КПУ – 14,09%, ВО «Свобода» - 8,17% голосов. На округе были опрошены 1652 респондента.

На округе №169 А.Кирш набрал 39,35%, кандидат от Партии регионов Ирина Бережная – 35,65% голосов. По спискам Партия регионов набрала 31,24%, ВО «Батьківщина» - 22,87%, «УДАР» - 17,62%, КПУ – 15,28%, ВО «Свобода» - 7,7% голосов. Были обработаны 1924 анкеты респондентов.

А.Аваков подчеркнул, что партия готова отстаивать победу своих кандидатов-мажоритарщиков.

«Мы имеем преимущество, и намерены защищать эту ситуацию», - сказал он.

В то же время, в эфире «7 канала» Харьковский городской председатель Геннадий Кернес, ссылаясь на результаты exit-poll, заявил, что на всех избирательных округах в Харькове победили кандидаты от Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, А.Аваков, объявленный 31 января 2012 года в международный розыск, заявил, что вернется из Италии в Украину, как только Центральная избирательная комиссия опубликует официальные результаты выборов в Верховную Раду.