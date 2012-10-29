Эксперт назвал «главную сенсацию» прошедших выборов

Главная сенсация прошедших 28 октября выборов в Верховную Раду это результат Всеукраинского объединения «Свобода».

Об этом в комментарии УНИАН заявил политолог Владимир Фесенко.

«Понятно, что «регионалы» возьмут около половины депутатских мандатов по мажоритарке, а дальше уже вопрос сколько: чуть меньше половины, больше половины и, соответственно, сколько потенциальных союзников будет среди непартийных депутатов. У них резервы есть: это и партийные депутаты-мажоритарщики. На крайний случай есть еще и коммунисты, особенно при выборах спикера», - сказал В.Фесенко.

Говоря о данных exit-poll, политолог отметил, что результат Партии регионов абсолютно прогнозируем. В частности, по мнению В.Фесенко, такой результат ПР смогла получить за счет социальных инициатив, использования административного ресурса, активной и эффективной рекламной кампании.

«Главная сенсация – это конечно же результат «Свободы». 11-12% от них никто не ожидал, еще несколько дней назад стоял вопрос - преодолеют ли они 5-процентный барьер. Похоже, что в пользу «Свободы» сыграло протестное голосование и определение части избирателей, прежде всего - оппозиционно настроенных избирателей, в последние дни перед выборами. Часть избирателей колебались между тремя оппозиционными силами», - отметил В.Фесенко.

Также политолог отметил, что партия «УДАР» получила тот результат, который и прогнозировался.

«Но, конечно же, могли получить гораздо больше, но не удалось», - подчеркнул В.Фесенко.

По его мнению, причиной этого стал тот фактор, что у «УДАРа» неустойчивый электорат и часть возможных сторонников этой партии не пришли голосовать.

Также негативными факторами для партии Виталия Кличко стала дискуссия вокруг темы оппозиционной коалиции, а также критика «Батькивщины» и особенно «Свободы» в адрес «УДАРа».

Он подчеркнул, что в результате, в оппозиции сложилась ситуация, когда существует три центра и нет главной оппозиционной силы.