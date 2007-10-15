Ющенко сменил черниговского губернатора

Временно исполняющий обязанности стал главой ОГА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Владимира ХОМЕНКО председателем Черниговской областной государственной администрации. Как сообщает пресс-служба Президента, указ был подписан 12 октября. Как сообщал УНИАН, 10 июля Президент подписал указ об освобождении Николая ЛАВРИКА от должности председателя Черниговской облгосадминистрации согласно поданному им заявлению и назначил В.ХОМЕНКО временно исполняющим обязанности губернатора.

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