Ющенко сменил черниговского губернатора

15:46, 15 октября 2007
Политика
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Временно исполняющий обязанности стал главой ОГА

Виктор Ющенко выступает во время съемок программы ”Свобода слова”. Киев, 28 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Владимира ХОМЕНКО председателем Черниговской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба Президента, указ был подписан 12 октября.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Президент подписал указ об освобождении Николая ЛАВРИКА от должности председателя Черниговской облгосадминистрации согласно поданному им заявлению и назначил В.ХОМЕНКО временно исполняющим обязанности губернатора.

 

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