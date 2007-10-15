Ющенко сменил черниговского губернатора
15:46, 15 октября 2007Политика
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Временно исполняющий обязанности стал главой ОГА
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Владимира ХОМЕНКО председателем Черниговской областной государственной администрации.
Как сообщает пресс-служба Президента, указ был подписан 12 октября.
Как сообщал УНИАН, 10 июля Президент подписал указ об освобождении Николая ЛАВРИКА от должности председателя Черниговской облгосадминистрации согласно поданному им заявлению и назначил В.ХОМЕНКО временно исполняющим обязанности губернатора.
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