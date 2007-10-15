Началась встреча Ющенко с Тимошенко и Кириленко
15:33, 15 октября 2007Политика
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Сообщение пресс-службы Президента
В Секретариате Президента Украины началась встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО с лидерами демократических сил – лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и лидерами блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеславом КИРИЛЕНКО и Юрием ЛУЦЕНКО.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
Во встрече принимает участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ.
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