Началась встреча Ющенко с Тимошенко и Кириленко

Сообщение пресс-службы Президента

В Секретариате Президента Украины началась встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО с лидерами демократических сил – лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и лидерами блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеславом КИРИЛЕНКО и Юрием ЛУЦЕНКО. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента. Во встрече принимает участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter