Председатель ЦИК прогнозирует высокую явку избирателей
11:41, 28 октября 2012Политика
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Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал прогнозирует высокую явку избирателей на избирательные участки.
Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение В. Шаповал сделал сегодня на брифинге в ЦИК.
Шаповал связывает свой прогноз с погодой
"Не люблю делать прогнозы, но, я думаю, явка будет высокой. В пределах всей Украины сегодня стоит неплохая погода", - сказал В.Шаповал.
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