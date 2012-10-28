Председатель ЦИК прогнозирует высокую явку избирателей

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение В. Шаповал сделал сегодня на брифинге в ЦИК.

"Не люблю делать прогнозы, но, я думаю, явка будет высокой. В пределах всей Украины сегодня стоит неплохая погода", - сказал В.Шаповал.