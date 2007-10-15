Регионалы не готовы к атаке с Марса

“Скореее всего, что такого не будет”, - так представитель Партии регионов Тарас Чорновил в интервью Радио Свобода ответил на вопрос относительно возможного отказа депутатов ПР приносить присягу. “Я бы сказал, 100%, что такого не будет. Но просто официального решения партии по этому поводу не принималось, как и по десятку тысяч других случаев – например, что делать в случае атаки марсиан, - уточнил Чорновил. - Нет решения, но мы не собираемся повторять опыт работы “Нашей Украины” и БЮТ, который уже в прошлом созыве имел явный привкус саботажа”.

Политик объяснил, что заявление Инны Богословской: ПР откажется от мандатов в случае создания любой коалиции, кроме широкой, - не попытка шантажа, а несколько нервная реакция, вызванная атмосферой в студии. “Нет, шантажом я бы это не назвал. Знаете, это было во время очень конкретной вещи - абсолютно реального живого эфира, в котором была достаточно жесткая перепалка, где все время вспоминали о других факторах давления с другой стороны. И это был личный персональный ответ, потом уже был ответ противоположного характера целого ряда представителей Партии Регионов, где сказано было, что такой позиции в партии нет. Это ее личная позиция, личное мнение, на которое каждый из нас имеет право”, - заявил Чорновил.