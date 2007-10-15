Морозу обидно за Украину

Лидер Социалистической партии Украина Александр МОРОЗ считает, что если бы Украина была демократическим государством, то «никто бы не выступал против пересчета голосов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

«В демократической стране никто бы не выступал против пересчета голосов. Никто бы не сомневался в целесообразности уточнения списков избирателей, особенно когда погрешность (назовем это деликатно "погрешностью") составляет больше 10%», - заявил А.МОРОЗ.

По его словам, «это та погрешность, которая позволила масштабно манипулировать цифрами, добиться маскирования потери электората президентской партией, снизить показатель поддержки избирателями трех партий (коммунистов, "литвиновцев" и социалистов) и, соответственно, внести коррективы в вероятные варианты коалиции и оппозиции».

Как считает лидер СПУ, в демократической стране никто не обсуждал бы тему покупки голосов, изменения показателей при передаче данных с участковой в окружную комиссию, подкупа членов комиссий и других "демократических" признаков.

«Не стали мы пока демократическим государством. Обидно, но и государством вообще. Мы еще на пути (хотелось бы верить) к нему», - констатировал А.МОРОЗ. При этом он добавил, что «пока что на этом пути мы теряем и признаки именно народа, а не населения (ответственность за политический выбор, за порядок в государстве, борьба за верховенство права, конституционный порядок), и сам народ в его физическом исчислении».