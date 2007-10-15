Морозу обидно за Украину
«Не стали мы пока государством...»
Лидер Социалистической партии Украина Александр МОРОЗ считает, что если бы Украина была демократическим государством, то «никто бы не выступал против пересчета голосов».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.
«В демократической стране никто бы не выступал против пересчета голосов. Никто бы не сомневался в целесообразности уточнения списков избирателей, особенно когда погрешность (назовем это деликатно "погрешностью") составляет больше 10%», - заявил А.МОРОЗ.
По его словам, «это та погрешность, которая позволила масштабно манипулировать цифрами, добиться маскирования потери электората президентской партией, снизить показатель поддержки избирателями трех партий (коммунистов, "литвиновцев" и социалистов) и, соответственно, внести коррективы в вероятные варианты коалиции и оппозиции».
Как считает лидер СПУ, в демократической стране никто не обсуждал бы тему покупки голосов, изменения показателей при передаче данных с участковой в окружную комиссию, подкупа членов комиссий и других "демократических" признаков.
«Не стали мы пока демократическим государством. Обидно, но и государством вообще. Мы еще на пути (хотелось бы верить) к нему», - констатировал А.МОРОЗ. При этом он добавил, что «пока что на этом пути мы теряем и признаки именно народа, а не населения (ответственность за политический выбор, за порядок в государстве, борьба за верховенство права, конституционный порядок), и сам народ в его физическом исчислении».