Азаров: Оппозиционеров на выборах достаточно и без Тимошенко и Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с международными наблюдателями и представителями дипломатического корпуса.

На вопрос, как на ход избирательной кампании влияет тот факт, что в ней не принимают участие ключевые лидеры оппозиции Юлии Тимошенко и Юрий Луценко, Н.Азаров ответил, что они не могут участвовать в кампании, поскольку это запрещено украинским законодательством в связи с наличием судебых решений, вступивших в силу.

"Как сказывается их отсутствие на избирательном процессе? Мне трудно в процентах это оценить и трудно сказать, как это конкретно сказывается. Если бы у нас был дефицит оппозиционных деятелей, это сказалось бы очень значительно. Если бы кроме вот этих двух названых фамилий никого бы из оппозиции вообще не было, то выборы, безусловно, нельзя было бы назвать демократичными. И, наверное, надо было бы все сделать, чтобы была оппозиция на выборах. Но у нас Украина не страдает дефицитом оппозиционных лидеров. Вы, наверное, могли в этом убедиться", - сказал Н.Азаров.