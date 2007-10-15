Ющенко встретится с Тимошенко, Луценко и Кириленко

Сегодня в 15.00 должна состояться встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидерами демократических сил.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Кроме того, анонс о встрече В.ЮЩЕНКО с Юлией ТИМОШЕНКО, Юрием ЛУЦЕНКО и Вячеславом КИРИЛЕНКО только что появился на сайте главы государства.

В пресс-службе БЮТ также отметили, что на протяжении субботы-воскресенья в отдельных средствах массовой информация появились сообщения о том, что демократические силы не представили Президенту Украины согласованный вариант коалиционного соглашения.

“Пресс-служба Блока Юлии Тимошенко уполномочена заявить, что коалиционное соглашение между БЮТ и НУ-НС полностью готово. Его подписание состоится сразу после объявления Центральной избирательной комиссией официальных результатов досрочных выборов”, - отмечается в сообщении.

В БЮТ отметили, что до объявления ЦИК результатов выборов рабочая группа из представителей Блока Юлии Тимошенко и блока "Наша Украина - Народная самооборона" согласовывают тексты законопроектов, которые коалиция вынесет на первоочередное рассмотрение Верховной Рады VI созыва.

“Никаких разногласий относительно подписания коалиционного соглашения между демократическими силами не существует. Мы убеждены, что Президент, говоря о подписании соглашения на протяжении 5 дней, также имел в виду сроки, определенные законом для объявления официальных результатов выборов”, - отмечают в БЮТ.