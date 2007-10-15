Луценко обещает коалицию сразу после присяги

Сильная оппозиция, которой будет Партия регионов, имеет право требовать к себе особенного внимания. “Наша Украина – Народная Самооборона” и БЮТ готовы отдать ПР, как оппозиции, должности вице-спикера, вице-премьера, заместителей министров и глав областных администраций с контрольной функцией”, - сказал в интервью журнала “Корреспондент” лидер Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий Луценко.

По его словам, обращение Ющенко было направлено на четкое решение двух задач. “Во-первых, создание парламентского большинства, а, во-вторых, построение конструктивных взаимоотношений с парламентской оппозицией. Первое и второе задание мы решили”, - цитирует политика официальный сайт блока НУ-НС.

В то же время, Луценко отметил, что Литвин должен принять решение, где он, и сделает это как можно скорее. “Каждый день неопределенности с составом будущей коалиции дестабилизирует ситуацию в стране”, - подчеркнул он.

Юрий Луценко сообщил, что на днях были проведены консультации, на которых демократические силы убедились, что политические силы выполнят свои предвыборные обещания. “Как только депутаты принесут присягу, сразу после этого будет сформирована коалиция”, - отметил он.