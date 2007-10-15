Ющенко дал Януковичу два дня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ № 969/2007 “О безотлагательных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации в городе Днепропетровске”.

Как говорится в размещенном на официальном сайте Президента Украины документе, с целью преодоления последствий чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа 13 октября 2007 года в городе Днепропетровске, приведшей к человеческим жертвам, разрушениям жилых домов и причинившей ущерб имуществу граждан, глава государства поручил Кабинету министров Украины разработать и утвердить в двухдневный срок комплексный план мероприятий по обеспечению ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Правительству поручено “проанализировать причины взрыва бытового газа 13 октября 2007 года в городе Днепропетровске, для чего создать соответствующую государственную комиссию, и по результатам анализа принять в установленном порядке меры по привлечению виновных лиц к ответственности”. Также поручено “образовать государственную комиссию для определения аварийности поврежденных взрывом бытового газа 13 октября 2007 года в городе Днепропетровске квартир граждан” и “обеспечить выделение средств для предоставления материальной помощи семьям погибших, гражданам, пострадавшим в результате взрыва бытового газа, приобретения до конца 2007 года квартир гражданам, жилье которых вследствие взрыва бытового газа 13 октября 2007 года в городе Днепропетровске признано аварийным и нежилым, а также компенсации им материального ущерба”.

Кроме того, Кабинету министров поручается принять безотлагательные меры по преодолению последствий чрезвычайной ситуации, в частности: отселение жителей из разрушенных, поврежденных квартир, домов в обитаемые помещения для временного проживания; ликвидации завалов, вызванных взрывом бытового газа; обеспечение соблюдение общественного порядка в районе, где произошел взрыв бытового газа, а также обеспечить техническую проверку газораспределительных сетей и надлежащий контроль за работой систем тепло- и газоснабжения в населенных пунктах Украины.

Указом Днепропетровской областной государственной администрации поручено принять исчерпывающие меры по предоставлению гражданам, пострадавшим вследствие взрыва бытового газа 13 октября 2007 года в городе Днепропетровске, помощи, в том числе медицинской, психологической, обеспечение их теплой одеждой, горячим питанием, питьевой водой. Также поручено обеспечить безотлагательное оздоровление и психологическое восстановление детей, пострадавших вследствие взрыва бытового газа 13 октября 2007 года в городе Днепропетровске и обеспечить постоянное функционирование субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют жизнеобеспечение населения города Днепропетровска.

Настоящим документом предложено Генеральной прокуратуре Украины обеспечить надзор за всесторонним, полным и объективным расследованием уголовного дела, возбужденного по факту взрыва природного газа, принять исчерпывающие меры по выявлению причин и условий, повлекших взрыв.