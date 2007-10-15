Семенюк обвиняет олигархов в провале СПУ на выборах

Социалистов попросту не допустили в парламент. Об этом заявила представитель Социалистической партии Украины, председатель Фонда государственного имущества Валентина Семенюк.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе СПУ, В.Семенюк отметила, что непрохождение Соцпартией трехпроцентного барьера - результат той деятельности, которую вела партия и она сама на должности главы Фонда госимущества.

"Я могу не называть фамилий, в частности, фамилию одного олигарха, который приходил ко мне и сказал: "Нам проще переизбрать всю Верховную Раду, чем вас терпеть с Морозом на ваших должностях, - сказала В.Семенюк. - Поэтому все олигархи все правильно подсчитали и сделали. Им нужно было переизбрать Верховную Раду, чтобы избавиться от социалистов". По словам В.Семенюк, она пресекла много различных афер, имея мощную фракцию в парламенте, и "нажила много врагов".

Комментируя возможные будущие действия в сфере распределения госсобственности, председатель Фонда госимущества сказала, что "не хочет гадать на кофейной гуще".

Однако В.Семенюк готова дать некоторые рекомендации. "Я бы рекомендовала одно. У нас сейчас осталось 22% государственной собственности. И, думаю, тем, кто победил на выборах, стоит взять этот перечень имущества и с формированием коалиции начать его делить. Ведь именно к этому они рвались!" - заявила В.Семенюк.