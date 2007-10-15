Суд отказал социалистам в требовании пересчитать голоса

Высший административный суд Украины отклонил иск кандидата в народные депутаты от Социалистической партии Ивана БОКОГО, в котором он требовал запретить Центральной избирательной комиссии оглашать результаты выборов 30 сентября и провести повторный подсчет голосов на всех избирательных участках.

Об этом сообщает сегодня издание «Коммерсант-Украина» со ссылкой на заместителя главы Центризбиркома Андрея МАГЕРУ.

По его словам, ВАСУ "отказал в принятии данного искового заявления" на том основании, что суд "не рассматривает нарушения, совершенные до дня голосования". Таким образом, сказал он, ничто не препятствует Центризбиркому сообщить окончательные данные досрочных выборов. 15 октября ЦИК их официально обнародует, пообещал А.МАГЕРА.

Как сообщалось, 12 октября И.БОКИЙ обратился в ВАСУ с требованием признать действия Центризбиркома при рассмотрении и принятии протоколов, поступивших из всех 225 теризбиркомов, незаконными, а сами документы - "недействительными" и "противоречащими закону".

В своем исковом заявлении И.БОКИЙ указал, что число избирателей, которые были внесены в списки и могли принять участие в голосовании, составляет 37 185 882 человек. Однако, согласно проведенному им "анализу списков избирателей", их должно быть меньше на 3 323 763. Ссылаясь на информацию МВД, составленную по данным Государственной пограничной службы, И.БОКИЙ утверждает, что эти люди "выехали за границу" и находились там в тот момент, когда "уточнение списков избирателей в соответствии с законодательством уже невозможно".

По мнению истца, такое "масштабное и беспрецедентное игнорирование" принципов избирательного права "делает невозможным установление реального волеизъявления граждан". В связи с этим Иван Бокий потребовал "запретить ЦИКу обнародовать и публиковать окончательные результаты выборов до пересчета голосов на основании уточненных списков избирателей", которые должны быть составлены в соответствии с предоставленными МВД списками граждан, находившихся в день голосования за границей.