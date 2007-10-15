Мороз: посмотрим, кого теперь назначат предателем

Обстоятельный анализ прошлогодней ситуации позволит кому угодно сделать вывод, что социалисты действовали в 2006-ом адекватно обстоятельствам, создав коалицию с Партией регионов и коммунистами. У нас не было выбора", - сказал лидер СПУ в интервью „Газете по-украински”.

"Посмотрите на нынешнюю ситуацию — это же почти проекция прошлогодней. Президентская компания опять имитирует преданность ”демкоалиции”. В то же время, как и в прошлом году, ищет путей ее избежания. Но тогда на роль виновника несоздания коалиции были пригодны Александр Мороз и социалисты. Теперь такого аргумента нет. А проблема же осталась. Готовность, потребность, результаты голосования — следовательно, и целесообразность создания коалиции Партии регионов и ”Нашей Украины” как была в прошлом году, так и остается в настоящее время. Посмотрим, кто теперь будет назначен ”предателем”, - цитирует Мороза пресс-служба СПУ.

"В который раз повторяю: нас предали многократно, не выполнили ни одного пункта подписанных и обусловленных соглашений. Это были жестокие уроки сотрудничества с другими политическими силами. Но мы не хныкали, не искали виновников, не врали. Мы шли своей дорогой, допуская иногда и неверные шаги. Так бывает", - подчеркнул лидер социалистов