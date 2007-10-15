У Ющенко до сих пор ждут соглашение о коалиции и проблем не видят

В Секретариате Президента ожидают соглашение о коалиции и кандидатуру премьер-министра в понедельник.

Об этом в Секретариате сообщили Телевизионной службе новостей канала 1+1 в воскресенье вечером.

"В Секретариате Президента ТСН сообщили, что соглашение ждут в понедельник, рабочий день, и никакой проблемы в том, что соглашение могли не принести в день выходной, не видят", - отметила ведущая новостей.

Вместе с тем, по данным других источников ТСН, соглашение будет на столе у президента во вторник или среду.

"БЮТ и НУНС еще не договорились по трем позициям: отходит ли часть губернаторов к Блоку Тимошенко, какие поправки будут внесены в закон о Кабмине и механизме подчинения министерства внутренних дел", - отмечает 1+1.

Как сообщалось, лидер БЮТ Юлия Тимошенко обещала, что в субботу демократические силы подадут президенту соглашение о коалиции и кандидатуре премьер-министра.

Украинская правда