Чернигов отметил День украинского казачества

Третий год подряд в Чернигове на праздник Покрова проходит фестиваль казацкой культуры «Чернигов – город казацкой славы».

Как передает корреспондент УНИАН, торжества начались с возложения цветов к Камню борцам за свободу Украины и митинга на Валу возле памятника Тарасу Шевченко.

Руководители города и области поздравили участников праздника с Покровом и Днем украинского казачества. В частности, городской председатель Александр СОКОЛОВ отметил, что казацкий праздник для Чернигова не только символический, но и исторически традиционный, поскольку во времена Хмельницкого Чернигов был одним из полковых центров Украины.

«Память о казаках и гетманах, о казацкой славе минувших дней увековечена в нашем городе», - сказал он.

Также на Валу состоялось торжественное посвящение юных жителей Чернигова в казачата. Ребята, которые в этом году пополнили ансамбль бандуристов «Соколики», стали членами отдельной сотни джур Черниговского округа «Казачество запорожское».

После митинга участники празднования прошли торжественным шествием по улицам Чернигова к Центральному парку культуры и отдыха. Там сейчас проходят казацкие забавы, спортивные соревнования и различные конкурсы, а также готовится настоящий казацкий кулеш. Кулешом всех желающих будут угощать представители общественных организаций, в частности, Черниговского округа «Казачество запорожское» и Черниговской областной организации «Украинское реестровое казачество».