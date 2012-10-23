Азаров надеется, что МВФ даст денег и без повышения цен на газ для населения

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом Н.Азаров заявил в интервью агентству Reuters во вторник.

«Я думаю, что есть перспективы продолжения нашего сотрудничества (с фондом), и мы в основном выполняем требования МВФ в соответствии с программой (2010 года)», - сказал Н.Азаров.

«Все основные денежные и качественные критерии выполняются. Конечно, это создает благоприятные условия для возобновления финансирования Украины. Мы надеемся, что достигнем этой договоренности», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, после одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.