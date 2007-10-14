Ющенко присвоил Роману Шухевичу звание Герой Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил звание Герой Украины с присуждением ордена Государства главному командиру Украинской повстанческой армии в 1942–1950 годах, генерал-хорунжему Роману Шухевичу (посмертно).

Об этом говорится в Указе Президента, текст которого опубликован на официальном сайте Главы государства.

Как отмечается в документе, это почетное звание Р.Шухевичу присвоено “за выдающийся личный вклад в национально-освободительную борьбу за свободу и независимость Украины и по случаю 100-летия со дня рождения и 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии”.

Также другим Указом В.ЮЩЕНКО отметил государственными наградами «за весомые личные заслуги в борьбе за возрождение независимости украинской государственности, преданность идеалам свободы и демократии» ряд участников национально-освободительного движения.