Симоненко хочет объявить Ющенко персоной нон-грата
18:55, 14 октября 2007Политика
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Но не во всех странах…
Лидер украинских коммунистов Петр Симоненко принял участие в акции протеста против реабилитации вояк ОУН-УПА, сообщает сайт КПУ.
“Я убежден, что указ Ющенко о праздновании годовщины УПА - организации, которая тесно сотрудничала с фашистской Германией и руководители которой присягали на верность Гитлеру, - это преступление перед подвигами всех, кто освобождал мир от нацистской чумы, это преступление перед памятью героев, павших в борьбе за мир на планете. Это преступление, за которое президент должен нести уголовную ответственность по законам Украины и должен быть объявлен персоной нон-грата во всех странах, где пропаганда нацизма запрещена законом”, - сказал Петр Симоненко на митинге в Киеве.
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