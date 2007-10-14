Симоненко хочет объявить Ющенко персоной нон-грата

Лидер украинских коммунистов Петр Симоненко принял участие в акции протеста против реабилитации вояк ОУН-УПА, сообщает сайт КПУ.

“Я убежден, что указ Ющенко о праздновании годовщины УПА - организации, которая тесно сотрудничала с фашистской Германией и руководители которой присягали на верность Гитлеру, - это преступление перед подвигами всех, кто освобождал мир от нацистской чумы, это преступление перед памятью героев, павших в борьбе за мир на планете. Это преступление, за которое президент должен нести уголовную ответственность по законам Украины и должен быть объявлен персоной нон-грата во всех странах, где пропаганда нацизма запрещена законом”, - сказал Петр Симоненко на митинге в Киеве.