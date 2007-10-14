Тимошенко: дома после взрыва такой силы нельзя реставрировать

Людям, пострадавшим от взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Днепропетровске, необходимо срочно предоставить или деньги, адекватные стоимости квартиры, или же квартиры. На этом акцентировала лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, представители блока вместе с мэрией выясняют, какие квартиры сейчас в Днепропетровске продаются и по какой цене.

«Сегодня государство, к сожалению, определило значительно меньшую цену квадратного метра, чем реально стоит та или иная квартира. Я думаю, что государство в первую очередь должно установить реальную рыночную стоимость жилья именно в этом районе и предоставить людям безотлагательно в течение недели деньги для приобретения квартир», - отметила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что “уже с понедельника с восьми часов утра жителям разрушенного дома БЮТ будет предоставлять справки о том, где, по какой цене и как быстро эти квартиры можно будет купить”.

Кроме того, лидер БЮТ отметила то, что нельзя допустить недооценку имущества, которое потеряли люди.

«Наши юридические группы будут работать вместе с людьми для того, чтобы ни в коем случае не допустить выдачи людям каких-то копеек, которые не компенсируют потерянное имущество. Пусть государство кооперируется с этим частным владельцем, которому они без присмотра и контроля отдали в частную собственность “Горгаз”, и они вместе договариваются и компенсируют людям все потерянное», - подчеркнула лидер БЮТ.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что БЮТ не даст «ни при каких обстоятельствах этот панельный дом, выдержавший такой взрыв, возобновлять и реставрировать, чтобы потом опять вселять людей». «Панельные дома такого возраста после взрыва такой силы абсолютно нельзя реставрировать», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, БЮТ создал штаб, где будет оказываться помощь пострадавшим от взрыва газа в жилом доме Днепропетровска. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня утром каждому жителю разрушенного дома в штабе выплачивают по 2 тысячи гривен из благотворительного фонда.