Тимошенко нашла виновных на 300% во взрыве в Днепропетровске

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает государство виновным во взрыве газа в жилом доме Днепропетровска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в Днепропетровске.

«Государство виновато на триста процентов, абсолютно виновны и те, которые владеют городским газовым предприятием («Днепрогаз» - УНИАН)», - считает лидер БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, большинство предприятий электроэнергетики и газоснабжения находится в частной собственности, а государство со своей стороны не обеспечило надлежащий контроль за их деятельностью.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что эти предприятия не тратят средства на содержание сетей в надлежащем состоянии. По словам лидера БЮТ, предприятие «Днепрогаз» после приватизации втрое сократило технический персонал и технический парк.

Она считает, что необходимо срочно принимать законы, которые предусматривают либо возвращение предприятий электроэнергетики и газоснабжения в государственную собственность, либо принять специальный закон о жестком контроле за деятельностью указанных предприятий.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в микрорайоне Победа Днепропетровска произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, 10 человек погибли, 23 человека пострадали (из них 6 детей).

В результате взрыва повреждены 10 домов, из них полностью разрушен 3-й подъезд 10-этажного 4-подъездного жилого дома №127 по улице Мандриковской, остальные 3 подъезда получили повреждения. Ударной волной было повреждено еще 7 частных одноэтажных и 2 многоэтажных дома.

*** Доля государственной собственности в ОАО «Днепрогаз» составляет 1%. 99% акций «Днепрогаза» находятся в частной собственности.