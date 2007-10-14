В Киеве начался митинг за признание УПА

Возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве начался митинг за признание Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие более 5 тысяч человек – представителей ВО “Свобода”, КУН и УНСО.

Участники митинга держат государственные флаги и лозунги: “Україна – понад усе!”, “ОУН-УПА – державне визнання”.

Перед началом митинга лидер ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК отметил журналистам, что 65-я годовщина со дня создания УПА очень большой праздник и обязательно будет праздноваться на общегосударственном уровне.

Он сообщил, что после митинга участники акции проведут марш за признание УПА от памятника Тарасу Шевченко к Софийской площади.

По словам О.ТЯГНИБОКА, в связи с запретом суда марш не будет проводиться через большинство центральных улиц Киева, как планировалось.

“Киевская администрация фактически состоит в заговоре с так называемыми левыми силами, поскольку как только мы подаем заявку на какой-то маршрут, моментально левые подают заявку на акции в то же время, в том же месте”, - сказал О.ТЯГНИБОК.

В то же время он выразил уверенность, что маршрут марша не имеет большого значения, поскольку главное – обратить внимание украинцев на то, что воины УПА являются настоящими героями Украины.