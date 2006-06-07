Рудьковский: всё ломается из-за претензий Порошенко

Один из лидеров СПУ, народный депутат Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ обвиняет представителя “Нашей Украины”, народного депутата Украины Петра ПОРОШЕНКО в срыве работы парламента и разрушении компромиссов и договоренностей между участниками будущей коалиции. Об этом говорится в заявлении Н.РУДЬКОВСКОГО, переданном УНИАН.

По мнению Н.РУДЬКОВСКОГО, отдельные представители “Нашей Украины” занимаются “явным политическим шантажом” в процессе избрания председателя Верховной Рады.

“Я откровенно скажу – депутаты не смогли избрать 7 июня спикера только потому, что на этот пост претендует ПОРОШЕНКО Петр Алексеевич, и ради этого ломаются все компромиссы и договоренности”, - отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ. По его мнению, это приводит фактически к срыву работы украинского парламента.

По словам депутата, “создается впечатление, что некоторые фигуранты громких коррупционных скандалов пытаются подправить репутацию своими претензиями на пост председателя Верховной Рады”.

“Сейчас мы избираем не очередного кума, а председателя парламента европейского государства”, - подчеркнул Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Он также назвал необоснованными попытки представителей “Нашей Украины” обвинить Социалистическую партию Украины в политическом шантаже. Депутат напомнил, что лидера СПУ Александра МОРОЗА “уже пытались дискредитировать и КУЧМА, и ЛИТВИН – и где они сейчас?”.

Н.РУДЬКОВСКИЙ также отметил, что, “провоцируя напряжение между “Нашей Украиной” и СПУ, ПОРОШЕНКО совсем не осознает возможные последствия конфликта”.

По его словам, задержка избрания председателя Верховной Рады вероятно приведет к досрочным перевыборам парламента. “Если политики не могут договориться, народ должен получить право заменить парламент досрочно”, - заявил он.