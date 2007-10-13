Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Днепропетровск, где встречается с пострадавшими и их семьями в штабе по ликвидации последствий взрыва бытового газа в 10-этажном жилом доме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО приехала в родной город, чтобы оказать помощь своим землякам.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.45 в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, расположенном на массиве Победа, ул. Мандриковская, 127.

По последним данным МЧС, от взрыва погибли 9 людей, 21 человек госпитализирован, из них трое дети. Разрушено 96 со 160 квартир дома.

По информации руководителя главного управления охраны здоровья Днепропетровской области Валентины ГИНЗБУРГ, сейчас в трех больницах города находятся 18 пострадавших, состояние троих из них, в том числе 14-летней девочки, тяжелое.

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 5 млн. грн. для пострадавших жителей разрушенного дома.