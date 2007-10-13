Луценко предлагает Еханурову сложить с себя полномочия

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что члены блока, которые прошли в парламент по списку НУ-НС, должны выполнять его генеральную линию, касающуюся соглашения с БЮТ.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в интервью журналу «Корреспондент».

Он объяснил, что Юрий ЕХАНУРОВ может не любить Юлию ТИМОШЕНКО, но проголосовать за нее обязан или отказаться от депутатского мандата.

«Ну не любит Юрий Иванович Юлию Владимировну. Ну и нормально, у него хорошая жена, красивая. Не любит он Юлию Владимировну, это его человеческое право, политическое право", отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он напомнил, что НУ-НС взял на себя обязательства вступить в коалицию с БЮТ. «Можно поэтому не любить Юлию Владимировну, можно даже критиковать. Но выполнить условия своего депутатства обязаны все. Или уйти из депутатов», – заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он считает, что если Ю.ЕХАНУРОВУ «не нравится такой формат парламентского большинства, и если он считает это ошибкой, он может снять с себя полномочия депутата и критиковать нас по-черному. Так будет правильно».

«Если я, например, буду противником реализации любого положения этой программы, я сложу с себя полномочия, и только тогда буду критиковать эту программу. Потому что меня только благодаря этой программе сделали депутатом», – резюмировал Ю.ЛУЦЕНКО.