В Борисполе ограбили избирательный штаб «УДАРа»

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

По данным правоохранителей, в 03.10 в Бориспольский отдел милиции поступило сообщение с централизованного пульта службы государственной охраны о том, что в одном из помещений Борисполя сработала сигнализация, и в самом здании достаточно много повреждений со следами незаконного проникновения.

На месте следственно-оперативная группа выяснила, что сигнализация сработала в помещении, которое арендует один из кандидатов в депутаты по мажоритарному округу в городе Борисполь. В том же здании находится дирекция Фонда социального страхования по временной потере работоспособности и штаб одной из политических партий.

Как говорится в сообщении, злоумышленники попали через окно в помещение фонда с другой стороны фасада, повредили межкомнатные двери, взломали два сейфа.

«Потом по коридору заходили в комнаты штаба политической партии, остановили их только бронированные двери помещения кандидата в депутаты. Чтобы попасть в помещение, злоумышленники проделали дыру в стене, в результате чего и сработала сигнализация и, очевидно, испугала воров, которые успели скрыться», - проинформировали в ОСО.

На данный момент известно, что в дирекции Фонда социального страхования отсутствуют два ноутбука, в офисе политической партии недосчитались трех ноутбуков, отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и подробности происшествия. В рамках возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 185 УКУ (кража) проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, по данным «УДАРа», неизвестные, «ворвавшись в помещение избирательного штаба партии, которое находится в центре Борисполя, несмотря на противодействие охранника, вынесли из офиса партийное имущество – документацию и ноутбуки, а также уничтожили агитационные материалы кандидата в депутаты от партии «УДАР» Кирилла Полищука»

В партии «УДАР» этот инцидент однозначно связывают с избирательным процессом. На похищенных компьютерах содержалась полная информация о членах УИК и наблюдателях от «УДАРа», которые должны работать на 98-м избирательном округе в день голосования, а также инструкции для активистов партии по противодействию фальсификациям на выборах.

В «УДАРе» подозревают, что ограбление их офиса – дело рук провластного оппонента, который особенно занервничал после согласования К.Полищука единым кандидатом от оппозиционных сил в мажоритарном округе № 98.