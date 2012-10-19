ЦИК нашла еще почти 4,5 тысячи «двойных» избирателей

Центральная избирательная комиссия поручила органам ведения Государственного реестра избирателей уничтожить 4406 лишних записей кратного включения избирателей в списки.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

"На основании проведенной проверки и по их результатам, которые поступили в ЦИК, предлагается поручить органам ведения Государственного реестра избирателей уничтожить 4406 лишних записей о включении граждан в реестр избирателей", - говорится в решении ЦИК.