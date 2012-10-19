ЦИК нашла еще почти 4,5 тысячи «двойных» избирателей
20:53, 19 октября 2012Политика
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ЦИК поручила органам ведения Госреестра избирателей исключить из списков 4406 "двойников".
ЦИК поручил удалить
Центральная избирательная комиссия поручила органам ведения Государственного реестра избирателей уничтожить 4406 лишних записей кратного включения избирателей в списки.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.
"На основании проведенной проверки и по их результатам, которые поступили в ЦИК, предлагается поручить органам ведения Государственного реестра избирателей уничтожить 4406 лишних записей о включении граждан в реестр избирателей", - говорится в решении ЦИК.
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