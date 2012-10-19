Кличко обещает «в любом случае» сформировать коалицию с оппозицией

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «УДАР» Виталия Кличко».

В частности, по словам авторов заявления, за неделю до выборов против партии «УДАР» развернулась особенно грязная и циничная кампания, количество лживой антирекламы достигло критического предела.

«Нам очень досадно, что к этой информационной войне и провокациям присоединяются наши коллеги по оппозиции. Обидные комментарии и безосновательные обвинения не прибавят нашему сотрудничеству доверия, а нашим коллегам – рейтинга и поддержки людей. Ведь грязь не рождает чистоту», – отметили в партии.

«УДАР» обращается к коллегам по оппозиции не становиться на один уровень с Партией регионов. «Если вы предлагаете руку к сотрудничеству, то почему в другой держите нож? Мы давно предложили отказаться от взаимной критики и придерживались этого на протяжении всей кампании. Поскольку понимаем, что действия оппозиции на взаимное уничтожение будут выгодны только Партии регионов», – говорится в заявлении.

Поэтому, по словам его авторов, «не следует тратить силы и ресурсы на борьбу с «УДАРом», уничтожая своих союзников в будущем парламенте».

«С нас не нужно брать расписок и клятв. Мы держим свое слово и придерживаемся принципов. И рассчитываем на взаимопонимание и уважение от коллег по оппозиции», - отметили в партии.

«УДАР» никогда не сотрудничал с партией власти и не будет делать этого, а в любом случае сформирует коалицию с демократическими силами», – отмечается в заявлении партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 октября, Объединенная оппозиция «Батькивщина» и Всеукраинское объединение «Свобода» подписали соглашение о создании коалиции в новой Верховной Раде.

По словам председателя Совета Объединенной оппозиции Арсения Яценюка, этим соглашением четко определяется ряд шагов и перечень законов, какие демократические силы будут создавать в новом парламенте.

Вместе с тем лидер партии «УДАР» Виталий Кличко не пришел на подписание соглашения о создании коалиции, хотя его официально приглашали.

«Мы и официально отправляли это соглашение, и неофициально отправляли. Досадно, что с нами нет Виталия», - сказал А.Яценюк.