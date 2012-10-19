Тетя Тимошенко планирует открыть музей политических репрессий

Об этом А.Ульяхина сообщила сегодня журналистам в Днепропетровске после сессии областного совета.

«К нам, родственникам Юлии Владимировны приносят очень много обращений, писем в ее поддержку. Также передают для Юлии Владимировны освященные иконы, крестики. Таких вещей собрано очень много. Мы это все систематизируем и после выборов планируем открыть музей политических репрессий, покажем, сколько людей в Днепропетровске поддерживают Юлию Владимировну, сколько за нее молятся. Юля жива благодаря «заграждению, которое идет свыше», - отметила А.Ульяхина.

По ее словам, недавнее разрушение летней площадки кафе в центре Днепропетровска, которое принадлежит родственникам Ю. Тимошенко, было «демонстрацией для других, что Юлию Владимировну, ее семью, ее родственников якобы в Днепропетровске ненавидят и не воспринимают».

«Это в действительности не так», - сказала А.Ульяхина.

Она также сообщила, что разрушение площадки было целенаправленной акцией.

«Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство». Пока воры не найдены. Захотят – найдут, как это было с террористами», - подчеркнула А.Ульяхина.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 октября на центральной площади Днепропетровска неизвестные разгромили летнюю площадку кафе «Золотая рыбка», владелицей которого является двоюродная сестра экс-премьера Юлии Тимошенко Татьяна Шарапова.