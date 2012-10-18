Тимошенко пожалуется на слитое в интернет видео в Евросуд

"Я общался с Юлией Владимировной по этому поводу, несомненно, что это грубое нарушение украинского законодательства, это грубое нарушение основополагающих прав и свобод человека. Конечно, этот эпизод будет еще одним куском в нашу жалобу в Европейский суд по правам человека", - цитирует Власенко Украинская правда.

Другой бютовец Андрей Павловский в эфире телеканала ТВi заявил, что решение Европейского суда по правам человека относительно ареста Юлии Тимошенко будет обнародовано в ближайшие дни.

"Уже есть информация, что принято решение о незаконном аресте Юлии Тимошенко. Жалоба, которая подавалась еще год назад, по незаконному аресту, уже Европейский суд рассмотрел по существу эту жалобу и сейчас на стадии вынесения решения. Поступает информация, что это произойдет в ближайшие дни" , - сказал депутат.