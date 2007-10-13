Германию тревожит проблема коалиции в Украине

Основной позитивный итог выборов в Украине – их соответствие международным нормам. Так считает статс-министр в Министерстве иностранных дел Германии Гернот Эрлер. В интервью «Немецкой волне» он назвал демократическим продвижением вперед не только выборы, но и ход предвыборной борьбы по сравнению с 2004 годом.

От прогнозов о политической ситуации после выборов и возможной правительственной коалиции в Украине в Берлине пока воздерживаются. По мнению Гернота Эрлера, прошедшая практика Украины показывает, что стабильной может быть только коалиция, которая имеет солидное большинство. Эрлер говорит: «Это и является той проблемой, которая нас в данный момент тревожит, это не дает нам возможности делать любые прогнозы». Несмотря на эту неопределенность, в Германии поддерживают подписание Украиной расширенного соглашения с ЕС. Гернот Эрлер: «Украине предоставляется хороший шанс использовать эту стадию, которую можно назвать мостом, для использования всех выгод европейского добрососедства». Например, после подписания соглашения, молодежи из Украины будет легче учиться в немецких институтах и университетах . Будут созданы особые условия для развития торгово-экономических взаимоотношений двух стран, в частности для малого и среднего бизнеса. В Берлине надеются, что будущее коалиционное правительство Украины сможет в ближайшее время сформулировать свои политические цели по отношению к Европе.