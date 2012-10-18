«Днепропетровский террорист» объявил голодовку
Обвиняемый в совершении террористических актов в Днепропетровске Виктор Сукачев во вторник, 16 октября, объявил голодовку.
Об этом журналистам сообщил зампрокурора Днепропетровской области Олег Рычка.
Он отметил, что В.Сукачев не дал вразумительных объяснений своему поступку.
«Он сообщил, что хочет попоститься, побыть с Богом», - сообщил О.Рычка.
Он также отметил, что, скорее всего, обвиняемый хочет уйти от ответственности.
При этом, как сообщают днепропетровские СМИ, В.Сукачев объявил голодовку с требованием освободить из-под ареста двух его друзей — якобы незаконно задержанных Дмитрия Реву и Льва Просвирнина.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва, во время которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации МВД, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.
По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК Украины («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»), которой предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.
В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстными целями.
По его словам, злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в том числе с детьми».
Задержанные также подозреваются в организации еще трех терактов, произошедших в октябре-ноябре 2011 года. 13 октября 2011 года в центре Харькова около двух часов ночи произошел взрыв возле одного из киосков. 21 октября 2011 года в центре Запорожья в супермаркете "Сильпо" сработало взрывное устройство в одном из ящиков камеры хранения.
В Днепропетровске в ночь на 16 ноября 2011 года на проспекте Карла Маркса взорвалась железобетонная урна для мусора, в результате чего погиб один человек — финансовый директор одной из местных фирм.