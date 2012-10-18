«Днепропетровский террорист» объявил голодовку

Об этом журналистам сообщил зампрокурора Днепропетровской области Олег Рычка.

Он отметил, что В.Сукачев не дал вразумительных объяснений своему поступку.

«Он сообщил, что хочет попоститься, побыть с Богом», - сообщил О.Рычка.

Он также отметил, что, скорее всего, обвиняемый хочет уйти от ответственности.

При этом, как сообщают днепропетровские СМИ, В.Сукачев объявил голодовку с требованием освободить из-под ареста двух его друзей — якобы незаконно задержанных Дмитрия Реву и Льва Просвирнина.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва, во время которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации МВД, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК Украины («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»), которой предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.

В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстными целями.

По его словам, злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в том числе с детьми».

Задержанные также подозреваются в организации еще трех терактов, произошедших в октябре-ноябре 2011 года. 13 октября 2011 года в центре Харькова около двух часов ночи произошел взрыв возле одного из киосков. 21 октября 2011 года в центре Запорожья в супермаркете "Сильпо" сработало взрывное устройство в одном из ящиков камеры хранения.

В Днепропетровске в ночь на 16 ноября 2011 года на проспекте Карла Маркса взорвалась железобетонная урна для мусора, в результате чего погиб один человек — финансовый директор одной из местных фирм.