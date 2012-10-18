Третьяков: Партии власти выгодна низкая явка избирателей в Киеве

Для осуществления таких планов, уверен политик, «регионалам» нужно создать в следующем парламенте большинство в 300 голосов. «Это позволит им изменить Конституцию и закрепить в ней право избирать президента парламентом», - сказал Третьяков.

«В таком случае о политической конкуренции, демократической смене власти и всенародном голосовании за президента можно будет забыть навсегда», - считает политик-оппозиционер.

По его мнению, партии власти выгодно, чтобы явка на выборы в столице, где большинство избирателей не поддерживают Партию регионов, была как можно более низкой.

«Если киевляне не придут голосовать 28 октября, то на следующие выборы их больше могут и не позвать, - заявил Александр Третьяков. - Ведь Партия регионов стремится сделать все, чтобы отменить всенародные выборы и навечно узурпировать власть».

Напомним, Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах по мажоритарному округу № 218, объединяющая части Святошинского и Оболонского районов столицы.