Еврокомиссия будет настаивать на полной политической реабилитации Тимошенко

Об этом заявил Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу во время встречи с дочерью лидера оппозиции Евгенией Тимошенко и заместителем председателя партии ВО «Батькивщина», бывшим вице-премьер-министром Григорием Немырей в Бухаресте (Румыния).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», Е.Тимошенко информировала Президента Еврокомиссии о состоянии здоровья своей матери.

В свою очередь, говорится в сообщении, Ж. М. Баррозу просил передать свои самые теплые пожелания Ю.Тимошенко.

«Мы думаем о Вас. Мы делали и будем делать все для того, чтобы Вы были, безусловно, освобождены. Будем настаивать на Вашей полной политической реабилитации», - подчеркнул Президент Еврокомиссии.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями относительно хода избирательного процесса в Украине.

«Выборы и развитие ситуации с политическими узниками в Украине являются тестом на преданность вашей страны европейским ценностям», - подчеркнул Президент Еврокомиссии.

Также пресс-служба «Батькивщины» сообщает, что Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Рикардо Миглиори поддерживает незаконно заключенную лидера оппозиции Ю.Тимошенко.

Во время выступления на Конгрессе Европейской народной партии, который проходит в Бухаресте, он подчеркнул, что присутствие на Конгрессе ЕНП дочери незаконно осужденного лидера оппозиции Е.Тимошенко - очень важный факт.

«Прошу поддержать ее, ее мать, которую незаконно арестовали. Все это мне напоминает режим в Беларуси, напоминает режим Лукашенко», - отметил Президент ПА ОБСЕ.

Напомним, что дочь Ю.Тимошенко Евгения и Г.Немыря принимают участие в Конгрессе ЕНП, который проходит 17-18 октября в Бухаресте.

ЕНП является самой большой и самой влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 73 партии-члена из 40 стран, 16 глав стран-членов ЕС и 7 глав стран, которые не являются членами ЕС, 13 членов Европейской Комиссии; она имеет самой большую фракцию в Европарламенте.