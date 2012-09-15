Баррозу назвал предстоящие выборы в Украине проверкой на демократию

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу считает осуждение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко несоответствующими международным стандартам, а предстоящие выборы в Верховную Раду проверкой на демократию в стране.

Как передает корреспондент УНИМН, об этом глава Еврокомиссии заявил сегодня с Германии в ходе телемоста с участниками 9-го форума «Ялтинской европейской стратегии» (Yes).

«В результате дел, которые не соответствовали международным стандартам, госпожу Тимошенко и господина Луценко убрали с политической арены и отстранили от участия в выборах», - сказал Ж.Баррозу.

Глава Еврокомиссии заявил также, что сейчас в украинской политике наблюдается атмосфера поляризации, которая не укрепляет ситуацию в стране.

Кроме того Ж.Баррозу отметил, что Евросоюз хочет, чтобы Украина была все ближе к нему, но для этого страна должна выполнить ряд условий.

По его словам, дальнейшее развитие отношений Украины и ЕС и их интенсивность будут зависеть от приверженности украинского государства европейским ценностям.