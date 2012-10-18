Третьяков: Социальные обещания «регионалов» не обеспечены доходами бюджета

Об этом он заявил журналистам, комментируя последние данные Госкомстата о падении промышленного производства.

«Социальные обещания Партии регионов о повышении зарплат и пенсий на самом деле не обеспечены доходами бюджета», - отмечает политик.

Третьяков напомнил о том, что падение промпроизводства в сентябре ускорилось до 7%. «В некоторых отраслях, к примеру, в нефтепереработке, падение составило почти 30%, в машиностроении – 20%. Такими темпами мы рискуем повторить экономический спад 2008-2009 годов», - заявил оппозиционный депутат.

По его мнению, предотвратить повторение кризиса можно только одним способом – поменяв власть, и чем скорее, тем лучше.

«Таких горе-экономистов нужно выгонять из правительства и Верховной Рады, - уверен депутат. - 28 октября народ Украины даст справедливую оценку «покращенню», поддержав демократические силы».

Как сообщал Госкомстат, падение промышленного производства в Украине в сентябре-2012 ускорилось до 7%, составив с начала года 1,2%. Промышленное производство в Украине в сентябре 2012 года упало по отношению к сентябрю 2011 года на 7%.

В сентябре по сравнению с августом текущего года промышленное производство уменьшилось на 2,6%. Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.