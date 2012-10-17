Президент ПАСЕ восхищен силой воли Тимошенко

Об этом он заявил сегодня, приветствуя ее дочь Евгению, во время конгресса Европейской народной партии в Бухаресте (Румыния), сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.

«Я очень рад приветствовать Вас на конгрессе ЕНП. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать Юлию Тимошенко в ее борьбе за демократическую Украину. Я восхищаюсь ее мужеством и силой воли», - отметил Ж.-К.Миньон.

В то же время, дочь Ю.Тимошенко перед началом конгресса Европейской народной партии заявила, что лидер “Батькившины” убеждена, что парламентские выборы в Украине уже сфальсифицированы.

«Я приехала на конгресс ЕНП, чтобы передать месседжы европейским лидерам и политикам от моей матери. В Украине политический кризис. Парламентские выборы уже сфальсифицированы. Мы нуждаемся в вашей помощи», - заявила Е.Тимошенко.

От имени Ю.Тимошенко Евгения поблагодарила лидеров Европейского Союза и европейских политиков за поддержку, которую они оказывают украинцам и заключенным лидерам оппозиции.

В пресс-службе напомнили, что Е.Тимошенко и заместитель председателя партии ВО "Батькивщина" Григорий Немыря принимают участие в конгрессе ЕНП, который проходит 17-18 октября.

В рамках конгресса планируется ряд встреч Г.Немыри и Е.Тимошенко с лидерами ЕС и европейскими политиками.