Томенко: журналисты должны помешать планам Черновецкого

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что противодействие созданию столичного медиа-холдинга станет для журналистов тестом на профессиональную солидарность.

Об этом говорится в комментарии Н.ТОМЕНКО, переданном УНИАН.

Он сообщает, что в соответствующем распоряжении столичного городского председателя «Об организации правовых мероприятий, связанных с прекращением предприятий средств массовой информации» (№1305 от 03.10.2007 г.) предусматривается создать комиссии «по прекращению редакции газеты «Вечірній Київ», редакции газеты «Хрещатик», редакции газеты «Українська столиця», радиостанции «Голос Києва» и ГКП ТРК «Київ», а также осуществить реорганизацию коммунальных и государственно-коммунальных предприятий путем их слияния в ЗАО «Киевский медиа-холдинг» в срок до 31.12.2007 г.»

«Схема, как присвоить коммунальные медиа, созданные за счет средств киевлян и финансируются из городского бюджета (в 2007 году на коммунальные СМИ планируется потратить 41 млн. грн.), путем создания медиа-холдинга, который, совершенно очевидно, будет контролироваться кем-то из команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, - сегодня реализуется», - отметил Н.ТОМЕНКО, комментируя соответствующее решение Киевского городского председателя.

Он считает, что противодействие этому решению станет для журналистов тестом на солидарность и уважение к коллегам.

Справка УНИАН. 14 июня с.г. Киевский городской совет принял решение о создании медиа-холдинга коммунальных средств массовой информации. Согласно решению, планируется реорганизовать коммунальные предприятия «Редакция газеты «Хрещатик», «Редакция газеты «Вечірній Київ», Редакция газеты «Українська столиця», «Телерадиокомпания «Київ», «Радіостанція «Голос Києва» путем слияния в закрытое акционерное общество «Киевский медиа-холдинг». Планируется, что 51% акций холдинга будут принадлежать территориальной общине Киева, а остальные 49% на конкурсных условиях отдадут инвесторам. Решение принято с целью повысить эффективность использования средств городского бюджета.