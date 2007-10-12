По каким правилам игры идет коалициада-2007

Главным признаком коалициады текущего года является четкая определенность правил игры.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО, комментируя отличия между процессами формирования коалиций 2007 и 2006 лет.

Он отметил, что первым существенным отличием между двумя коалициадами является то, что выборы 2007 года призваны сформировать одну из двух коалиций – либо демократическую с участием БЮТ и НУ - НС, либо коалицию на основе Партии регионов.

Н.ТОМЕНКО отметил, что во время выборов ни одна политическая сила «не обосновывала и не выступала за необходимость формирования широкой коалиции». При этом он напомнил, что по завершении выборов 2006 года велась продолжительная дискуссия о форме коалиции.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, четкая определенность правил игры заключается в том, что БЮТ и НУ - НС «де-факто создали коалицию, подписав соглашение о сотрудничестве в феврале 2007 года». «Это принципиальное отличие», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что сегодняшняя коалициада проходит под общественным давлением, которое заключается в необходимости как можно быстрее создать коалицию.

Кроме того, по его словам, нынешнее формирование коалиции проходит во время достаточно сложной социально-экономической ситуации. «А это требует от Президента и ключевых игроков как можно быстрее определиться с форматом коалиции и правительства», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, причиной этого является необходимость принятия в короткий срок бюджета и других социально-экономических документов.