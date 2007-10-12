Кому из политиков достанется Крещатик на 14 октября?..

Окружной административный суд Киева сегодня удовлетворил все исковые требования Киевской городской государственной администрации об ограничения проведения 14 октября массовых акций политическими силами и организациями.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления по вопросам внутренней политики Киевской горгосадминистрации Виктор ГОНЧАРУК.

Таким образом, согласно судебному решению, мероприятия по случаю 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии разрешено проводить лишь в пределах Софийской площади столицы.

Что касается празднования 63-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков, то все политические силы, которые выразили желание провести по этому случаю свои массовые мероприятия, смогут сделать это возле памятника Ленину на бульваре Шевченко.

Как отметил В.ГОНЧАРУК, Майдан Незалежности и Крещатик останутся свободными от политических мероприятий в этот день.

Как сообщал УНИАН, с целью обеспечения порядка в центре города, безопасности для отдыха киевлян и предоставления возможности всем политическим и общественным организациям провести мирные мероприятия по случаю годовщины освобождения Украины и годовщины УПА, а также по случаю праздника Покрова КГГА 11 октября обратилась в суд.

В соответствии с поданными в ГУ по вопросам внутренней политики КГГА заявками, 14 октября свои торжественные мероприятия планируют провести в центре города около 15 различных общественных и политических организаций. Среди них, в частности, Всеукраинское объединение “Свобода”, которое заявило, что пройдет маршем за признание Украинской повстанческой армии через весь центр столицы, а также КПУ, которая заявляла, что не позволит сторонникам УПА пройти по улицам города.