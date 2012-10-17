Об этом он заявил в комментарии ВВС Украина.

"У нас каждый человек имеет право на собственную точку зрения и собственные размышления", – сказал А.Ефремов.

По его мнению, конфигурация большинства в Верховной Раде следующего созыва будет зависеть от итогов выборов и от результатов переговоров, которые будут проведены между политическими силами, которые пройдут в парламент.

"Мы уже давным-давно находимся в политике, потому мы не исключаем ничего, – заявил А.Ефремов, отвечая на вопрос, исключают ли в Партии регионов альянс с каким-либо из вероятных победителей выборов. – В результате переговоров могут сложиться любые конфигурации, за исключением, возможно, радикально настроенных политиков. С такими мы, как правило, не поддерживаем контактов".

Заместитель председателя Партии регионов уточнил, что в этом случае имеет в виду, прежде всего, партию "Свобода".

Как сообщалось, накануне в эфире "5 канала" депутат от Партии регионов Георгий Смитюх заявил, что в случае, если его политсиле не удастся самостоятельно образовать большинство, она готова ее создать вместе с коммунистами и партией «УДАР».